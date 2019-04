Cade da cavallo e finisce in una scarpata, perde la vita consigliere comunale di Roccamandolfi

Una tragedia ha scosso la comunità di Roccamandolfi. Ha perso la vita, cadendo da cavallo, Pietrangelo Ricciardone, 55 anni, amministratore comunale del paese matesino. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio alle porte del paese. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava rincasando dopo aver partecipato a un’escursione a cavallo insieme ai suoi amici. L’animale, per cause da chiarire, è finito in una scarpata. I suoi amici hanno immediatamente dato l’allarme. Subito dopo sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Cantalupo nel Sannio. I militari dell’Arma indagano per risalire alle cause della tragedia. Varie le ipotesi che circolano in queste ore. Il cavallo potrebbe essersi imbizzarrito e quindi perso l’equilibrio in una zona particolarmente impervia. Non è tuttavia esclusa l’ipotesi di un malore. Pietrangelo Ricciardone, molto conosciuto e apprezzato in paese, lascia la moglie e tre figli.