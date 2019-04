Senologia Isernia, il comitato a Campobasso per incontrare i commissari

Visto che i commissari a Isernia non si sono presentati, andremo a trovarli direttamente a Campobasso. A dirlo è il portavoce del comitato “In seno al problema”, Emilio Izzo. Le giustificazioni di Giustini e Grossi dopo il mancato incontro della settimana scorsa non hanno affatto convinto i cittadini che si battono in difesa del Veneziale, nonostante gli stessi commissari abbiano precisato che l’incontro con il comitato – saltato per inderogabili impegni istituzionali – è solo rimandato, probabilmente agli inizi di maggio. Ma Izzo non si fida e per questo nei prossimi giorni sarà organizzata una trasferta nel capoluogo di regione per avere risposte certe sul futuro di senologia. Intanto sulla possibile chiusura del reparto interviene anche il Partito comunista dei lavoratori: “la sua possibile chiusura – ha commentato Tiziano Di Clemente – rappresenta un ulteriore colpo al diritto alla salute nella nostra realtà locale, ancora più grave perché colpisce centinaia di donne che come è noto già vivono una specifica condizione di maggiore difficoltà quotidiana nel lavoro e nella famiglia. Il servizio che verrebbe tolto – ha detto ancora il coordinatore del Pcl – ha un bacino di utenza importante che peraltro si estende anche alle province confinanti e che per la sua qualità è molto apprezzato. Non si capisce perché lo si vuole chiudere, imponendo gravissimi disagi e oneri alle tante donne in cura”. Per Di Clemente la chiusura del reparto può essere fermata, ma solo attraverso una mobilitazione radicale e a oltranza, che coinvolga tutti.