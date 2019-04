Isernia. Rifiuti abbandonati, scattano le sanzioni dei Carabinieri Forestali

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Isernia sul fenomeno dell’abbandono di rifiuti, con grave danno per l’ambiente e rischio per la salute dei cittadini. I militari hanno accertato, in una zona periferica dell’hinterland isernino, un abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi su un terreno boschivo. Le indagini permettevano di rintracciare l’autore e di sanzionarlo amministrativamente per un importo di circa seicento euro, per aver violato la normativa sulla tutela ambientale.

Isernia. Sorpreso in stato di ebrezza alcolica alla guida dell’auto, giovane denunciato dai Carabinieri

Nel corso della notte, i Carabinieri della locale Compagnia, impegnati in un servizio di vigilanza alla circolazione stradale, hanno eseguito il controllo di un giovane conducente, di nazionalità straniera. L’interessato è apparso ai militari operanti in condizioni psicofisiche non ottimali. A seguito di specifici accertamenti eseguiti attraverso l’utilizzo dell’apparato etilometro in dotazione alle unità di pronto intervento dell’Arma, il tasso alcolemico dell’uomo è risultato nettamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Nei confronti dell’automobilista è scattata così una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per guida in stato di ebrezza alcolica e il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato in custodia.