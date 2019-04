Isernia, bambino di tre anni cade. Grave, ricoverato al Santobono

Nelle prime ore del pomeriggio, nel centro storico di Isernia, un bambino di circa tre anni, figlio di una coppia di egiziani che lavorano come fruttivendoli, è caduto rovinosamente, sbattendo la testa. Le versioni su quanto accaduto sono discordi, c’è chi parla di una caduta da un muretto del centro storico e chi parla di una caduta dalle scale. Su questo sta lavorando la Mobile che vuol fare piena luce sull’accaduto. Il padre, con il bambino in braccio, ha fermato un autobus del trasporto urbano, chiedendo in lacrime all’autista di accompagnarlo in ospedale. Al Pronto Soccorso il bambino è arrivato in gravi condizioni, tanto che i sanitari hanno deciso di trasferirlo d’urgenza al Santobono di Napoli dov’è arrivato in coma.