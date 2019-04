Cruciverba e anagrammi in latino per tenere allenata la mente e deliziare gli amanti delle cosiddette lingue morte, che in realtà morte non sono, poiché sono le radici del nostro idioma e racchiudono l’essenza della nostra cultura. L’idea di questi cruciverbi e anagrammi e’ partita dall’associazione culturale Leonardo, di Bojano ,che ha lanciatola prima rivista di enigmistica in latino in formato pdf, “Hebdomada Aenigmatum”, appunto settimana enigmistica nella lingua di Cicerone. Quando apparve per la prima volta, nel 2014, fu un successo. Ha superato i 10.000 abbonati a livello internazionale, diventando la rivista di latino più diffusa nel mondo. Sull’onda di questo successo, a Cruciverba e anagrammi in latino per tenere allenata la mente e deliziare gli amanti delle cosiddette lingue morte, che in realtà morte non sono, poiché sono le radici del nostro idioma e racchiudono l’essenza della nostra cultura. L’idea di questi cruciverbi e anagrammi e’ partita dall’associazione culturale Leonardo, di Bojano ,che ha lanciatola prima rivista di enigmistica in latino in formato pdf, “Hebdomada Aenigmatum”, appunto settimana enigmistica nella lingua di Cicerone. Quando apparve per la prima volta, nel 2014, fu un successo. Ha superato i 10.000 abbonati a livello internazionale, diventando la rivista di latino più diffusa nel mondo. Sull’onda di questo successo, a

marzo di quest’anno è

stato pubblicato Hebdomada Aenigmatum, il primo libro di enigmistica in latino e greco antico. Contiene 86 cruciverba (di cui 6 in greco antico), 18 crucipuzzle (di cui 3 in greco), 16 rebus (di cui 2 in greco), 4 sudoku in numeri romani e una cinquantina di altri giochi di parole. E’ pubblicato dalla casa editrice francese “Maison du Dictionnaire” ed è curato da Luca Desiata in collaborazione con Lidia Brighi, Rela Girolami e Theodorus. Le prefazioni sono di Mons. Giuseppe Sciacca (Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), dei professori universitari Simone Beta e Salvatore Monda, della curatrice della sezione di cruciverba del New York Times – Deb Amlen, dell’attore Lorenzo Lavia, che ha interpretato uno dei due latinisti nel film “Smetto quando voglio”. Il 5 dicembre 2016 Hebdomada Aenigmatum è stata oggetto di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione per promuovere la diffusione dell’enigmistica latina e greca come strumento di sostegno per l’apprendimento delle lingue antiche tramite il gioco intelligente. I cruciverba in latino hanno trovato spazio in recensioni in Italia, come testimoniano anche i pezzi televisivi sul Tg5 e l’approfondimento su Rai Storia, ma anche a livello internazionale, sul The Times, The Telegraph, BBC, Le Monde, NBC News, Pravda. Un video-tutorial su come risolvere i cruciverba in latino è disponibile su Youtube.