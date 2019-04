I 18 profughi sbarcati ieri all’Isola di Capraia dell’arcipelago delle Tremiti questa mattina sono arrivati a Termoli con la nave della Tirrenia scortati dalle forze dell’ordine. Ad attenderli al molo polizia, carabinieri e guardia di finanza che li hanno fatti salire su un pullman con destinazione Foggia. Queste le disposizioni della Prefettura pugliese che ieri ha gestito l’emergenza dei 18 stranieri abbandonati verosimilmente da una barca a vela di cui si sono perse le tracce. Sono stati tratti in salvo da capitaneria e carabinieri e sistemati per la notte in una struttura comunale. Tra i profughi di nazionalità curda e irachena, donne, bambini, due neonati e un disabile. Una volta arrivati a Foggia verranno identificati e smistati nei vari centri. Intanto continuano le indagini per cercare di capire la dinamica dello sbarco sull’isolotto roccioso e disabitato delle Tremiti.