Incidente alle porte di Venafro, 55enne trasferita in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri alle porte di Venafro, sulla statale 85, nelle vicinanze del cimitero militare francese. Per cause da accertare si sono scontrate una Golf – con a bordo due giovani di Cassino – e una Fiat Punto, sulla quale viaggiava una coppia di Venafro. Le condizioni della donna – di 55 anni – sono subito apparse gravi ai soccorritori del 118. Dopo un primo ricovero al Veneziale di Isernia, è stata trasferita al Cardarelli di Napoli. In seguito allo scontro ha riportato vari traumi, il più preoccupante alla testa. Le condizioni della donna restano sono gravissime. La prognosi è riservata. Ferito anche il marito, di 60 anni, attualmente tenuto sotto osservazione all’ospedale di Isernia. Solo qualche escoriazione, invece, per i due occupanti dell’altra auto coinvolta. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia. Come da prassi, il conducente della Golf è stato sottoposto all’alcol test. È stato riscontrato un tasso superiore al massimo consentito. L’automobilista è stato pertanto denunciato per guida sotto l’effetto dell’alcol. Al giovane è stata anche ritirata la patente, mentre la sua auto è stata sequestrata. Oltre ai carabinieri e al personale del 118, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia.