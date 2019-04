E’ un centrodestra in grande spolvero quello che si è stretto attorno all’Avv. Maria Domenica D’Alessando in occasione della sua presentazione ufficiale quale candidato sindaco della Coalizione. Dopo le fibrillazioni delle scorse settimana e i tira e molla che si sono succeduti, alla fine è arrivato il momento della sintesi e dell’unità. A spianare la strada, eliminando ogni ostacolo, è stato il passo di lato del candidato precedentemente individuato, il Consigliere uscente Alberto Tramontano. Cambia il protagonista ma non cambia la casella, leghista era il primo, leghista la seconda.

Un tema centrale sul quale ha battuto la D’Alessandro è quello della lotta senza quartiere alla droga e, in tal senso, ha proposto la sottoscrizione di un protocollo con le forze di Polizia per istituire dei presidi permanenti davanti alle scuole.

Altro tema a cuore della D’Alessandro è quello della proiezione in ambito europeo della Città di Campobasso. Il capoluogo di regione, dice, deve ritrovare il suo orgoglio e candidarsi a diventare città europea.

Soddisfazione per la scelta operata è stata espressa anche dal presidente della Regione, Donato Toma, che vede a portata di mano una vittoria per il centrodestra.

A sostenere Maria Domenica D’Alessandro saranno sei liste,due civiche in fase di costruzione, e le quattro liste di partito: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Popolari.