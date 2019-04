Campobasso festeggia il patrono San Giorgio

Nacque a pochi chilometri da Nazaret, San Giorgio, patrono di Campobasso. Oggi i festeggiamenti. In qualche modo, già dalla nascita, il suo destino era legato a Gesù. Divenne soldato romano sotto Diocleziano. Per la sua fede in Cristo fu perseguitato da quell’imperatore, che lo torturò e alla fine lo fece decapitare. San Giorgio è noto per la leggenda del Drago, che rese inoffensivo con la sua lancia salvando la figlia del re di una città e la città stessa dal giogo della bestia. L’inconografia sacra, le statue, lo raffigurano in sella al Cavallo mentre trafigge il drago con la lancia.

A Campobasso è conservato, in una reliquiario d’argento, un osso del Santo e pare che un osso più piccolo sia nel petto della Statua a San Leonardo. Altre reliquie in Cattedrale. Una devozione antica, qualla in città. Nel XIII secolo, si racconta, salvò, dopo le preghiere dei cittadini, Campobasso da un assedio comparendo alla testa di un esercito e allontanando gli assedianti di paesi vicini coalizzati; nel 1634 fondamentale fu la sua intecessione, durante una terribile tempesta; lo stesso fece nel 1646, quando scoppio la peste che lui fermò. Nel 1661, con bolla del vescovo, conservata nell’archivio della Cattedrale, fu proclamato patrono.

Diversi gli eventi oggi a Campobasso. In mattinata la presentazione dell’edizione zero del premio San Giorgio per rilanciare l’immagine del santo, restituire decoro e importanza al Castello Monforte e istituire un riconoscimento a personalità che si sono distinte. Premio che sarà consegnato, nelle sale del Castello, il 18 maggio. Sempre stamane la visita guidata dell’antico Quadrato della Libera a cura dell’associazione “Opificio culturale” e la riapertura del getto della fontana della Libera, fontana Peschiera, in ricordo della sua inaugurazione il 9 novbembre 1889.

Nel pomeriggio, alle 17, la messa preseieduta dall’arcivescovo Breganmtini e la processione, con la Statua di San Giorgio, portata per le vie principali della città con l’accompagnamento delle note dell’associazione culturale musica e spettacolo. In serata il concerto del duo Riccio-Nugnes nella chiesa di San Giorgio.

Nel pomeriggio, ancora, la concessione della medaglia d’oro al Comune di Campobasso da parte del Gan Magistero del Sacro Militare ordine Costantiniano di San Giorgio alla presenza del delegato di abruzzo e Molise e del console onorario dello Stato di El Salvador