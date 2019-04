Termoli: Pasquetta senza sole, ma la città viene presa d’assalto

Il tempo incerto non ferma il popolo della Pasquetta e della gita fuori porta a tutti i costi. In tanti si sono messi in macchina e hanno raggiunto Termoli per trascorrere una giornata diversa, per passeggiare lungo le vie del centro e del Borgo, per una scampagnata al parco comunale, che proprio di recente ha subito un intervento di sistemazione del verde e dove gruppi di comitive sono arrivate attrezzate di tutto punto, con sedie sdraio, panche, tavoli e l’immancabile fornacella, anche se qui è vietato accendere qualsiasi fuoco. C’è chi però ha preferito portarsi un panino, chi invece torna a casa a mangiare, continuando ancora per oggi la tradizione tutta italiana del buon cibo, della convivialità, dello stare a tavola.

In tanti hanno deciso di buon’ora di prendere la nave e di trascorrere la giornata alle Isole Tremiti, anche se c’è stata qualche disdetta. 250 in tutto le partenze.

Le nuvole e l’umidità hanno scoraggiato invece la gita in spiaggia. Qualche gruppo si è avventurato lo stesso, ma non c’è stato il classico pienone della Pasquetta. Al contrario le strade del centro e il Borgo sono stati presi d’assalto, una passeggiata, un gelato e la giornata, finché il tempo permette, passa così.