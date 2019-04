Campobasso – Supermercati affollati anche a Pasquetta. I sindacati tornano a sollecitare la revisione della legge regionale

Il nuovo governo nazionale aveva lasciato intravedere la possibilità che nei giorni festivi i supermercati potessero rimanere chiusi. Una possibilità al momento rimasta solo sulla carta. Una battaglia che va avanti da anni senza che sia stata individuata una soluzione che soddisfi le parti in causa: da un lato i consumatori, dall’altro gli operatori del settore. Intanto anche nel giorno di pasquetta alcuni supermercati di Campobasso sono rimasti aperti. Chiusi invece i centri commerciali. E anche nel giorno della tradizionale gita fuori porta le attività rimaste aperte sono state prese letteralmente d’assalto: parcheggi pieni e file alle casse. Le aperture domenicali e festive continuano a dividere. I consumatori si dicono favorevoli, i lavoratori del settore invece chiedono di poter restare a casa nei giorni di festa. I sindacati da tempo sollecitano una revisione della legge regionale che disciplina le aperture domenicali e gli orari. Ma più in generale, dicono le parti socali, va rivista la legge Monti che ha introdotto la liberalizzazione. Un provvedimento che soprattutto per i piccoli e medi esercizi commerciali ha rappresentato fonte di problemi e, in molti casi, anche causa di chiusura.