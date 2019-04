Abbracci gratis, curiositÃ  e interesse per l’esperimento degli scout Agesci Isernia 3

Non è di certo passato inosservato un gruppo di persone che l’altra sera si è presentato in piazza Giustino d’Uva con gli occhi bendati e qualche cartello. Davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta hanno dispensato a tutti abbracci gratis. A organizzare questo vero e proprio esperimento sociale ci ha pensato il gruppo scout Agesci Isernia 3. Lo ha fatto per invitare le persone ad avere più fiducia nel genere umano. Non importa se si è bianchi o neri, uomini, donne o bambini, non conta l’orientamento sessuale: avere fiducia significa andare oltre le differenze e sentirsi parte di un’unica grande famiglia, composta semplicemente da esseri umani. E l’abbraccio è il modo migliore per trasmettere fiducia. Il progetto concepito dagli scout isernini è stato ispirato da Helen Keller, scrittrice americana sordo-cieca e attivista politica. Con il suo esempio ha insegnato a non giudicare gli altri, a non avere pregiudizi. Nel complesso l’esperimento ha riscosso ampi consensi. Superato il primo momento di stupore, tante persone si non lasciate andare, fidandosi del prossimo.