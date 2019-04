Sostituzione di persona e truffa, denunciato un giovane di Venafro

Controlli senza sosta da parte dei Carabinieri della Compagnia di Venafro su tutto il territorio di competenza, finalizzati a contrastare ogni tipo di reato. A Venafro, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito alcuni controlli all’interno di un cantiere edile, al fine di verificare il rispetto della normativa antinfortunistica, accertando violazioni di carattere penale. In particolare, nel corso dell’ispezione, i militari hanno segnalato all’Autorità Giudiziariaquattro operai dell’impresa, in quanto stavano eseguendo lavori edili senza indossare i prescritti dispositivi di protezione individuale. Sempre gli stessi militari hanno denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, un ragazzo del posto per i reati di sostituzione di persona e truffa. L’uomo dopo aver messo in vendita online, vari prodotti, intascava la somma, senza mai consegnare il materiale agli acquirenti. Per le traslazioni venivaimpiegatouna “poste pay” rilasciata con documenti falsi, che permetteva di procurare in questo modo un ingiusto profitto.



Isernia. Carabinieri Forestali impegnati al contrasto dell’abusivismo edilizio e dell’abbandono dei rifiuti

Nel corso di una serie di controlli per contrastare l’abusivismo edilizio e l’abbandono di rifiuti, i Carabinieri del Gruppo Forestale di Isernia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria una persona dell’alto Molise, per aver realizzato su un terreno di proprietà, un’opera edilizia in assenza del permesso per costruire e delle relative autorizzazioni ambientali. Inoltre non aveva provveduto allo smaltimento dei rifiuti a norma di legge.