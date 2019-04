Isernia. Isis Majorana-Fascitelli, giornata di orientamento in vista dell’iscrizione all’universitÃ 

Per consentire ai ragazzi di fare una scelta davvero consapevole in vista dell’iscrizione all’università, l’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia ha organizzato una giornata di orientamento. È stata una buona occasione per conoscere l’offerta formativa di diversi atenei italiani, presenti con i loro delegati, ma anche per saperne di più sui progetti di alternanza scuola-lavoro. All’inziativa hanno aderito gli esperti orientatori di:

– Università degli studi del Molise

– Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale

– Università di Roma “Sapienza”

– Università degli studi “Suor Orsola Benincasa”

– Università LUMSA

– Università degli studi dell’Aquila

– Università Europea del Design di Pescara

– Università degli studi di Siena

– Università degli studi “G. D’annunzio” Chieti-Pescara – Facoltà d’Ingegneria

– Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano

– International studies college SSML

– Conservatorio di musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso

– Marina Militare Italiana

– Assorienta – Nissolino Corsi

Al di là del buon rapporto di collaborazione avviato con la scuola isernina, tra i ragazzi del Majorana-Fascitelli ha riscosso particolare interesse proprio il confronto con l’Università del Molise, un ateneo fortemente radicato sul territorio, che tra l’altro proprio a Pesche è presente con uno dei corsi di laurea più richiesti, quello di informatica.