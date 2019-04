Termoli: la Stumpo punta su partecipazione e solidarietà. Ha l’appoggio anche di Marinucci

Da sempre impegnata in prima persona nelle battaglie per il bene comune, Marcella Stumpo, anche alla partita per le Comunali di Termoli, non si è tirata indietro e ha detto sì alle numerose sollecitazioni che le arrivavano dal gruppo con cui ha sempre condiviso uno spiccato senso civico. A capo della Lista “Termoli Bene Comune, Rete della sinistra” il 26 maggio sfiderà gli altri 5 candidati per diventare il sindaco della città. Una lista nata dall’esigenza – è stato detto – di dar voce a quella parte della sinistra che non si sente più rappresentata, con una discesa in campo della Stumpo al culmine di numerosissime battaglie per la difesa del bene pubblico, contro le trivelle, il nucleare, la Turbogas, in ultimo il progetto del Tunnel, verso il quale non c’è stata democrazia, non c’è stata partecipazione, ha detto la Stumpo. E proprio da partecipazione e solidarietà che parte il progetto di una Termoli nuova, con attenzione all’ambiente, alla salute, al diritto all’abitare.

Al fianco di Marcella Stumpo, il consigliere Paolo Marinucci, che alle scorse Amministrative sfidò Sbrocca. “Dopo una lunga riflessione ho deciso di non ricandidarmi, ma appoggerò totalmente Marcella, chi vota per lei è come se votasse per me” ha affermato il consigliere che ricambia lo stesso appoggio, che cinque anni prima, era arrivato proprio dal gruppo della Stumpo. “Ripartiamo dall’urbanistica, se non torniamo al concetto di città pubblica, non c’è futuro per la nostra società” ha affermato la professoressa. “Termoli deve cambiare, e se non lo fa, morirà” ha ribadito.