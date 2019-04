Unimol, la sfida entra nel vivo. Brunese e Coppola in corsa per il posto di Rettore. Presentate le proposte agli elettori dell’Ateneo

DI GIOVANNI MINICOZZI DI GIOVANNI MINICOZZI

Ruolo dell’Università, integrazione con il territorio, assetti organizzativi, centri di ricerca, dottorati, potenziamento della facoltà di Medicina e chirurgia, offerta formativa e incremento delle iscrizioni degli studenti molisani e di fuori regione.

Due ore di confronto serrato, a porte chiuse, su questi temi nell’aula magna dell’Università del Molise tra i due contendenti alla carica di Rettore Luca Brunese e Raffaele Coppola.

All’incontro hanno partecipato attivamente tutti gli elettori dell’Unimol ovvero docenti, amministratori e personale tecnico amministrativo.

Il confronto è stato aperto dal decano con funzioni di Rettore, Donato Vito Casamassima e, a seguire, il presidente dell’assemblea Stefano Fiore, docente di Diritto penale, ha moderato la sfida tra i due aspiranti al posto di Rettore per la successione a Gianmaria Palmieri.

Luca Brunese e Raffaele Coppola hanno presentato i loro rispettivi programmi e si sono sottoposti a una lunga serie di domande fatte dagli elettori alle quali hanno risposto con tempo cronometro e, quindi, con assoluta par condicio.

Soddisfatti i partecipanti che hanno avuto la possibilità di comprendere le proposte dei due candidati e le relative differenze nella futura gestione dell’Ateneo molisano.

Si voterà il prossimo 8 maggio, dalle ore 9 alle 18 , per la prima volta con voto elettronico, e subito dopo ci sarà il risultato per conoscere il nome del Rettore che gestirà l’Unimol per i prossimi sei anni.

È da sottolineare che il ruolo dell’Università e di chi la dirige riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo del Molise e per il suo rilancio economico, produttivo, occupazionale e sociale.