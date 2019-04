“Toglieteci il bavaglio”, il 3 maggio manifestazione a sostegno dell’editoria. La proposta di Lupo e Bertoni

E’ una presa di posizione dura e incisiva quella assunta dai due Consiglieri dell’Ordine regionale dei Giornalisti, Antonio Lupo e Domenico Bertoni. Hanno preso carta e penna ed hanno predisposto una proposta di deliberazione da sottoporre ai loro colleghi dell’intero consiglio. L’idea lanciata da Lupo e Bertoni è quella di organizzare per il prossimo tre maggio a Campobasso una manifestazione a sostegno dell’editoria con presidio dei giornalisti davanti alle sedi della Giunta Regionale e della Prefettura. La manifestazione avrebbe non solo un significato pratico ma anche uno altamente simbolico, poiche andrebbe a coincidere con la Giornata mondiale della Stampa.

Il documento predisposto da Lupo e Bertoni prende le mosse dal nulla di fatto delle interlocuzioni sinora avute dalla Presidente dell’Ordine, Pina Petta, con il Presidente della Regione, Donato Toma.

“La stampa molisana sta attraversando un momento di grande difficoltà e le aziende editoriali versano in uno stato comatoso – scrivono i due consiglieri che poi proseguono – : i contributi a sostegno del settore da parte dello Stato sono diventati praticamente inutili, quelli regionali paradossalmente bloccati in attesa di verifiche istituzionali”. Quello che si prospetta, concludono Lupo e Bertoni, è la morte del settore, il fallimento delle aziende e la messa in disoccupazione di centinaia di lavoratori.

“Toglieteci il bavaglio”, questo lo slogan della manifestazione, che nelle intenzioni dei promotori prevede la presenza di giornalisti imbavagliati nel vero senso della parola.

Obiettivo dei due Consiglieri è che l’Ordine dei Giornalisti del Molise si faccia portavoce e punto di riferimento, a livello nazionale, delle difficoltà delle aziende editoriali nelle piccole realtà locali. Coinvolgimento quindi ai massimi livelli, con la chiamata a sostegno sia dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, sia della Federazione Nazionale della Stampa, “sorprendentemente schierata – sottolineano Lupo e Bertoni – al fianco delle sole grandi realtà territoriali.