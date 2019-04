Agnone. Tentano di rubare un’auto, denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone hanno denunciato due giovani del luogo già gravati da numerosi precedenti.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando un uomo del Comune altomolisano, allertato da strani rumori, sorprendeva due soggetti intenti ad appropriarsi della propria automobile, lasciata aperta nei pressi della propria abitazione. I due ladri, ormai sorpresi, si davano quindi alla fuga. L’uomo allertava quindi i Carabinieri che al termine di minuziose indagini riuscivano a risalire all’identità dei due che ora dovranno rispondere del tentato furto.

Isernia. Controlli dei Carabinieri Forestali: scattano denunce e sanzioni

I Carabinieri del Gruppo Forestali di Isernia impegnati su più fronti. I militari, nelle verifiche al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti, hanno rinvenuto,presso un’azienda zootecnica dell’alto Molise,un deposito incontrollato di rifiuti in violazione della vigente normativa. Per tale condotta, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, mentre l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo. Per quanto riguarda l’attività di polizia veterinaria i Carabinieri Forestali hanno controllato un’azienda agricola nelle zone di alta montagna dell’hinterland isernino, riscontrando violazioni inerenti la mancata registrazione di carico e scarico aziendale e mancanza di idonea struttura per il ricovero di animali. Al responsabile sono state notificate sanzioni amministrative per oltre quattromila euro.