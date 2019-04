Termoli, concerto di beneficienza con “Les Mamans d’Afrique”

Martedì 16 aprile 2019, presso l’auditorium della chiesa di Santa Maria degli Angeli in Termoli (CB), si è tenuto un evento organizzato dalla Onlus “Les Mamans d’Afrique” (www.facebook.com/lesmamansdafrique) dedicato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado “Oddo Bernacchia” di Difesa Grande.

La finalità dello spettacolo – come ha spiegato l’avv. Raffaella Cosenza, rappresentante della stessa Onlus – è stata quella di raccogliere fondi per gli oltre 200 bambini sostenuti in Togo dall’associazione stessa, illustrando così i progetti realizzati e in corso di realizzazione nel continente africano. All’intervento della sig.ra Cosenza sono seguiti i saluti del sindaco di Termoli Angelo Sbrocca e della Preside Matilde Tartaglia, i quali hanno ribadito ai ragazzi presenti quanto sia importante e gratificante amare e aiutare il prossimo.

A conclusione del tutto, sul palco si sono alternati due artisti dal carisma e dalla professionalità indiscutibili.

La prof.ssa Adele Terzano che, ancora una volta, si è dimostrata una donna dall’innegabile talento di attrice e Don Elio Benedetto sacerdote e cantautore, parroco di Palata (CB), il quale ha saputo valorizzare le sue capacità artistiche attraverso uno stile diretto e accattivante, coinvolgendo così tutti i ragazzi presenti. Le parole, gli insegnamenti, il messaggio di Madre Teresa di Calcutta – santa degli ultimi, dei poveri e dei sofferenti – sono stati il cuore dei brani presentati da don Elio che, come noto, sono raccolti anche in diversi CD da lui stesso pubblicati. Gli studenti si sono lasciati coinvolgere prodigandosi in applausi e battiti di mano ritmati; insomma, si sono lasciati travolgere dallo stile scoppiettante e profondo di don Elio e dalla grinta di Adele Terzano.

A conclusione dello spettacolo, tutti i ragazzi – come già detto, straordinariamente coinvolti e contenti – sono saliti anche sul palco per cantare assieme a don Elio una delle sue canzoni più toccanti e apprezzate: “Dai al mondo il meglio di te”, che costituisce un vero e proprio messaggio di speranza dai toni profondi e significativi.

Un’iniziativa riuscita, quella di Termoli, che ha sicuramente sensibilizzato e avvicinato i ragazzi al mondo della solidarietà.