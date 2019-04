Questura di Campobasso, in arrivo tre nuovi funzionari di Polizia

Cambio della guardia per alcuni Funzionari di Polizia. Questa mattina conferenza stampa del Questore di Campobasso, Mario Caggegi, che ha presentato le nuove figure che vanno a sostituire i funzionari uscenti indirizzati verso altre località a seguito di avvicinamento familiare o cambio di incarico.

Sono in tre ad essere arrivati in Molise. Si tratta del Vice Questore Nevio Di Vincenzo, nuovo dirigente del Commissariato di Termoli; del Commissario Capo Egidio Mignogna, in forza al momento presso la stessa questura di Campobasso, e del Commissario Capo, Gabriele Di Giuseppe, nuovo dirigente del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Molise.

Tutte e tre le nuove figure hanno alle spalle incarichi importanti e mansioni svolte presso altri uffici di polizia. Di Vincenzo arriva da importanti esperienze svolte presso le questure di Padova, Ferrara e Vicenza, sede, quest’ultima, dove ha svolto nell’ultimo anno il ruolo di capo di gabinetto. Egidio Mignogna, invece, arriva dalla questura di Bologna ed ha una formazione specifica in materia Forestale.

Gabriele Di Giuseppe, termolese di nascita, proviene dalla Questura di Macerata dove ha svolto diverse e complesse attività investigative, partecipando ad operazioni contro il narcotraffico.

Nel corso del suo intervento di presentazione il Questore Caggegi ha sottolineato come il movimento dei funzionari risponda non solo a logiche di servizio ma anche ad avvicinamenti familiari, fattore – ha detto – che conferendo più serenità ha importanti e positive ricadute sul rendimento e sull’impegno della persona interessata.