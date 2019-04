di Pasquale Di Bello

Fa uso di cocaina a tredici anni. E’ il caso di una ragazzina di Campobasso risultata positiva ai test di controllo. La notizia è da brivido ed è, qualora ve ne fosse ancora necessità,la drammatica conferma di come e quanto il consumo di droga abbia ormai abbattuto ogni tipo di barriera. La fonte della notizia viene dagli stessi inquirenti, impegnati in una lotta senza sosta e senza quartiere al mercato di morte. Un mercato che sfrontato al limite della provocazione e che non esita a manifestarsi a cielo aperto. La movida notturna e il fine settimana sono terreno di scorribande, specie nel fine settimana come denuncia il Dirigente della Squadra Mobile di Campobasso, Raffaele Iasi.

Davanti a questi episodi si perde il fiato e la speranza. Il caso della ragazzina dedita all’uso di cocaina apre squarci inquietanti sull’abilità dei mercanti di morte ad aggirare i controlli delle principali agenzie sociali: la famiglia e la scuola in primo luogo. Chi, come, dove e quando può spacciare cocaina a una tredicenne? E, soprattutto, cosa induce una ragazzina all’alba della vita a cercare la morte in un paradiso artificiale?