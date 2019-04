Trattamenti chemioterapici, dalla Regione un aiuto ai pazienti

“Sono particolarmente orgogliosa di questa iniziativa”. E’ il commento della Consigliera regionale di “Prima il Molise”, Aida Romagnuolo, prima firmataria della proposta di legge regionale per l’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici colpiti da alopecia a seguito di trattamenti di chemioterapia.

Il dramma della malattia, specie quella di natura oncologica, produce degli effetti collaterali altrettanto devastanti quanto la patologia. Purtroppo, tra questi, vi è la caduta repentina e totale dei capelli dei pazienti sottoposti a trattamento di chemioterapia. Nella maggior parte dei casi, le conseguenze di ordine psicologico hanno ripercussioni che vanno dall’isolamento alla depressione. Uno dei modi per tamponare questo genere di contraccolpi – eliminarli sarebbe impossibile – è quello dell’utilizzo di parrucche che possano ridare al malato quella dignità estetica che la malattia si è inghiottita. Con questo spirito nasce la legge presentata in Consiglio regionale e che ha avviato il suo iter in questi giorni. Un supporto ai pazienti oncologici che è previsto nella misura massima di 250 euro (erogabile una volta sola entro due anni)per l’acquisto di una parrucca.

Sempre nello spirito di un sostegno concerto ai malati, la legge prevede anche la istituzione della “Banca dei capelli”, con la funzione di promuovere la cultura della donazione attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con imprese di produzione o distribuzione di parrucche.

Da parte della Regione verranno poi assicurati, attraverso i consultori specifici percorsi di sostegno e accompagnamento per l’orientamento psicologico dei pazienti e delle loro famiglie. Sono inoltre previsti anche contributi specifici alle organizzazioni di terzo settore per lo svolgimento, in stretto raccordo con la rete ospedaliera, di attività di supporto psicologico e di orientamento, sempre nei confronti delle persone affette da questa particolare patologia.