Campobasso. Domani il centro del capoluogo sarà off-limits. In Occasione della visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prevista per le ore 12 al Palazzo del Governo, che implicherà un grande dispiegamento di forze dell’ordine e a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale che si svolgeranno su via Mazzini, contemporaneamente all’arrivo del Premier, il traffico potrebbe essere congestionato con non pochi disagi.

Per questo motivo, il Comune di Campobasso ha diramato una nota nella quale, scusandosi per le difficoltà previste, invita i cittadini a non usare la macchina nel centro cittadino a causa della concomitanza degli eventi.