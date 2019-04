“Mente e corpo in movimento”: questo il titolo dato al progetto che ha permesso ai bambini autistici di migliorare la capacità di attenzione e la partecipazione a varie attività. Promossa a Isernia dall’associazione “Una luce sul buio dell’autismo”, questa iniziativa è stata resa possibile grazie anche al sostegno dei privati, attraverso la manifestazione Corrisernia e le lotterie che si organizzano nel periodo natalizio. “Vedere i nostri bambini giocare con il sorriso – ha detto la presidente dell’associazione, Rosa Giancola – ci dà uno stimolo in più a creare nuovi progetti, possibilmente anche con l’aiuto delle istituzioni. Da soli noi genitori non ce la facciamo”. Gli incontri sono stati organizzati nella palestra acropolis. “Non ci siamo limitati all’attività motoria – ha spiegato una delle terapiste coinvolte nel progetto, Manuela Pitisci – ma anche ad altre attività finalizzate a migliorare la capacità di attenzione dei bambini. Nel complesso è stata un’esperienza che ha arricchito tutti: sia i bimbi sia noi operatori”.