Domani 15 aprile 2019, saranno presentati i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della tratta Roccaravindola-Isernia-Campobasso. Alle ore 16.15, i giornalisti, dalla stazione ferroviaria di Roccaravindola saranno accompagnati con una navetta sul luogo del cantiere.

I lavori prevederanno una prima fase di interventi di elettrificazione sulla Roccaravindola – Isernia, tratta (lunga circa 18km) e di velocizzazione della tratta Roccaravindola – Isernia – Bojano, attraverso la sostituzione dei binari, la realizzazione di sottopassi e sovrappassi, di adeguamenti tecnologici, marciapiedi e pensiline. La seconda parte vedrà il completamento dell’elettrificazione sulla tratta Isernia – Campobasso (lunga circa 57 km).

80 milioni di euro il costo totale degli interventi, suddivisi in 30 milioni per la prima tranche di lavori e 50 milioni per la seconda. I lavori della prima fase sono stati finanziati per 15 milioni attraverso risorse previste nel Contratto di Programma – Investimenti tra il MIT e RFI e per gli altri 15 milioni dalla Regione Molise, attraverso il “Patto per lo sviluppo” di luglio 2016. I lavori della seconda fase saranno invece finanziati a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Un imponente investimento, dunque, che potrebbe rappresentare il punto di svolta per il Molise, che migliorerebbe di molto la qualità del servizio, soprattutto per la grande quantità di pendolari che quotidianamente usufruiscono del servizio di trasporto ferroviario, ma che spesso sono costretti a subire grandi ritardi e disagi.