Amministrative, Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra candida Marcella Stumpo a sindaco

“Come già da tempo annunciato, il gruppo TERMOLI BENE COMUNE – RETE DELLA SINISTRA aveva deciso per queste consultazioni amministrative di scendere nell’agone politico e proporre una vera alternativa per la cittadinanza e per Termoli.

La scelta della Rete quale candidato sindacale della lista è infine ricaduta sulla professoressa Marcella Stumpo, attivista impegnata da lungo tempo, da sempre presente nelle lotte e nelle mobilitazioni del civismo storico (turbogas, nucleare, ecc.) e che non ha certo bisogno di molte presentazioni.

Già presidentessa della Fondazione Milani e referente autorevole di numerosi comitati di lotta (Acqua Pubblica, No Tunnel, Tivelle Zero, ecc.) è attivissima nella tutela dei beni comuni e nella difesa della Costituzione, dei valori dell’antifascismo, dei diritti del lavoro e della scuola pubblica.

Davvero difficile elencare qui le molteplici attività sociali, culturali, politiche e di lotta che hanno visto Marcella Stumpo generosa protagonista, sempre in prima linea con la sua energica e vitale presenza.

Dunque, una proposta alla città di alternativa concreta e di chiarezza, che rifugge dai giochetti e dai tatticismi elettorali, dagli accordi “sottobanco” e dai particolarismi. Una figura di grande umanità, trasparente e di alto spessore morale, sempre dalla parte degli ultimi, che intenderà battersi per tornare ad una città a misura d’uomo, sociale e integrata, per un’amministrazione della cosa pubblica che guardi alle periferie abbandonate, che dia voce a chi vive la città e contrasti con vigore il liberismo delle recenti amministrazioni (quest’ultima in particolare) che ha portato alla svendita del patrimonio pubblico termolese, del proprio territorio e dei propri servizi.

Come gruppo di Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra ci riteniamo orgogliosi e lusingati dell’accettazione, da parte della Prof.ssa Marcella Stumpo, della candidatura a sindaco di Termoli in queste consultazioni cittadine, candidatura rispetto alla quale stiamo ricevendo sempre più apprezzamenti ed attestati di stima.

Avremo modo, nei successivi interventi, di illustrare in modo più approfondito e compiuto le nostre idee per la città, i nostri programmi e la squadra che daranno vita a questo progetto, non solo elettorale, ma di grande respiro politico, sociale e culturale e che guarda davvero lontano. Noi siamo la vera Alternativa per Termoli”.

Comunicato ufficiale