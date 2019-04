Da oggi la sede della Cooperativa Lai-Lavoro Anch’Io di Isernia è cardioprotetta. Il Rotary Club ha infatti donato un defibrillatore ai ragazzi che frequentano i laboratori di corso Risorgimento. In caso di necessità sarà a disposizione anche degli studenti e delle persone che frequentano l’istituto Fermi. Con questa iniziativa il Rotary conferma la sua principale missione: contribuire alla crescita del territorio, anche e soprattutto con iniziative di carattere sociale, ha ricordato il presidente Pasquale Corrado. Il presidente della Lai, Nino Santoro, ha voluto ringraziare sia il Rotary sia i rappresentanti delle istituzioni per il sostengo che danno alla cooperativa. Il Comune, in particolare, si è adoperato per garantire anche quest’anno il servizio mensa. Alla cerimonia di consegna ha partecipato anche il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio. È stata l’occasione per conoscere i ragazzi delle cooperativa e le tante attività che svolgono ogni giorno.