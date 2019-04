Montaquila. Non si ferma all’alt, pregiudicato inseguito e arrestato dalla Polizia stradale

Non si ferma all’alt della Polizia stradale: fermato dopo un breve inseguimento, è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un uomo originario della Campania, già noto alle forze dell’ordine. Denunciata la persona che era in macchina con lui. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio nel territorio di Montaquila. L’uomo ha completamente ignorato l’alt imposto dagli agenti ed ha tirato dritto. Dopo un breve inseguimento è stato però fermato. L’uomo ha poi opposto resistenza agli uomini della Polizia stradale. Ma gli agenti lo hanno fermato e condotto in Questura per accertamenti. L’auto – si è appreso – non erano in regola. Sequestrato anche del materiale ritenuto utile per le indagini. La polizia vuole saperne di più sui motivi della presenza dei due in provincia di Isernia. La persona fermata è stata rinchiusa nel carcere di Ponte San Leonardo.