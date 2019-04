Detenuto morto nel carcere di Isernia, rinviati a giudizio i compagni di cella

Il Giudice per le udienze premilinari del tribunale di Isernia ha rinviato a giudizio tre persone per l’omicidio di Fabio De Luca, 45enne romano trovato in fin di vita in una cella del carcere di Ponte San Leonardo e morto, dopo alcuni giorni, all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Gli imputati condividevano con la vittima luoghi e tempi del regime carcerario. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 45enne, detenuto per rapina, non è morto per una caduta accidentale dalla branda, ma per i traumi, riscontrati dall’autopsia, provocati da un pestaggio. Uno dei tre imputati ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato, la prima udienza è fissata al 2 luglio prossimo. Per gli altri due imputati si procederà con rito ordinario presso la Corte d’Assise di Campobasso, il 24 ottobre prossimo la prima udienza. La famiglia De Luca si è costituita parte civile. La morte del 45enne risale all’autunno del 2014.