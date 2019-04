“La donazione degli emocomponenti, un ruolo chiave nella promozione della salute nell’attuale contesto socio-sanitario”, questo il tema della giornata di studio organizzata l’altro giorno nell’aula magna del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Unimol presso la sede di Pesche. L’evento è stato organizzato da Fiods, Federazione internazionale delle organizzazioni di donatori di sangue, Avis Molise, Avis comunale di Isernia e CSV Molise e ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Isernia e dell’Asrem. Nell’arco della giornata si è parlato della promozione della cultura della donazione degli emocomponenti attraverso la formazione del personale sanitario e verranno forniti gli strumenti per l’applicazione dei requisiti normativi in materia di sorveglianza epidemiologica nei donatori e sul sistema di emovigilanza per la rilevazione di eventi e reazioni avverse nel processo trasfusionale, alla luce delle risultanze derivanti dalle rilevazioni condotte dal ministero della Salute e il Centro Nazionale Sangue. L’obiettivo è duplice: formare il personale sanitario a un’accurata selezione del donatore o potenziale donatore di emocomponenti affinché si garantisca a tutti i pazienti che ne presentino la necessità una terapia trasfusionale adeguata, sicura e di qualità e allo stesso tempo fornire le conoscenze per svolgere tutte le attività previste dal sistema di emovigilanza, cioè l’insieme delle attività che si propongono di monitorare a breve e lungo termine gli eventi associati alla trasfusione di emocomponenti al fine di identificare gli eventi avversi sfavorevoli e inattesi, permettere l’analisi epidemiologica degli episodi e contribuire alla prevenzione e al miglioramento della terapia trasfusionale. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente Fiods, Avis Molise e CSV Molise Gian Franco Massaro, e il presidente nazionale Avis, Gianpietro Briola.