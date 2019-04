Un ragazzo di nazionalità nigeriana è stato prelevato questa mattina dagli uomini del commissariato di Termoli mentre si trovava negli uffici delle politiche sociali del Comune, in via Martiri delle Foibe. L’uomo è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Larino con l’accusa di molestie e violenza sessuale. Il ragazzo era ospite in un centro di accoglienza che poi è stato chiuso. Maggiori dettagli sull’indagine si sapranno nelle prossime ore.