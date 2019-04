Elezioni, i partiti di centrodestra scelgono Tramontano e Roberti ma i civici contestano e le ex leghiste chiedono verifica di maggioranza in Regione. Centrosinistra verso la conferma di Battista e Sbrocca

di GIOVANNI MINICOZZI

Continua il valzer delle candidature a sindaco per le città di Campobasso e Termoli, ma il tempo stringe e nelle prossime ore i nodi saranno sciolti sia nella coalizione di centrosinistra, sia in quella di centrodestra. Partiamo dal centrosinistra e dalla riunione dell’assemblea del circolo cittadino del Pd di Campobasso dalla quale sono usciti, a sorpresa, due nomi ovvero l’ex primario del Cardarelli Antimo Aiello (in pensione da poche settimane) e la portavoce del Movimento Civico “Io amo Campobasso” Paola Liberanome la quale ha chiesto discontinuità da Antonio Battista o in alternativa un candidato gradito al suo Movimento diversamente “Io amo Campobasso” correrà da solo, circostanza questa molto probabile.

Nella confusione salgono le quotazioni di Antonio Battista ma resta in campo anche Michele Durante. La decisione definitiva verrà presa dal tavolo del centrosinistra e dal circolo cittadino del Pd che si riunirà nella serata di oggi martedì 9 aprile. Sarà determinante anche la volontà del segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla il quale ha fatto sapere che “o si trova un candidato unitario in grado di avere il consenso della coalizione allargata ai Movimenti Civici oppure punterò sulla riconferma degli uscenti Antonio Battista e Angelo Sbrocca“.

A Termoli l’alternativa possibile potrebbe essere o il vice sindaco Maria Chimisso oppure l’avvocato Antonio De Michele il quale, però, ha già declinato l’invito.

Nel centrodestra è da registrare la dichiarata volontà di restare uniti espressa in un documento inviato a Roma nel quale Forza Italia, Fratelli d’Italia, Popolari per l’Italia, UDC, e Orgoglio Molise hanno dato il via libera al candidato sindaco di Termoli Francesco Roberti, ma la Lega non ha firmato.

“Per quanto riguarda la città di Campobasso la posizione espressa dalla Lega con la candidatura di Alberto Tramontano non è stata condivisa dalle altre forze che compongono il tavolo” – è scritto nel documento.

Secondo indiscrezioni non confermate il governatore Donato Toma potrebbe invitare Luigi Mazzuto a sostituire Alberto Tramontano con Aldo De Benedditis, sempre in quota Lega, ma fino ad ora nulla è stato ufficializzato.

Nelle ultimissime ore, però, è arrivata l’ufficialità e il nodo è stato sciolto in un documento sottoscritto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia con il quale è stato dato il via libera a Francesco Roberti a Termoli e Alberto Tramontano a Campobasso. I tre Partiti hanno anche invitato i Movimenti Civici locali ad aderire per salvare l’unità della coalizione.

La scelta definitiva blocca, di fatto, anche le intenzioni del Governatore e le aspirazioni di Aldo De Benedittis.

Intanto Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, che hanno creato il movimento “Prima il Molise”, hanno chiesto una immediata verifica politica della maggioranza in Consiglio regionale diversamente, hanno fatto capire, non voterebbero il bilancio di previsione.

“Siamo stufe di comportamenti infantili e ricattatori che dimostrano l’incapacità di affrontare i problemi e che spingono il nostro elettorato verso gli avversari politici” – hanno scritto una nota le due ex leghiste che hanno disconosciuto il documento dei partiti di centrodestra.

Dura la posizione anche di Vincenzo Niro “Popolari per l’Italia” , di “Democrazia popolare” e di “Campobasso nel Futuro” che contestano il metodo utilizzato dai tre Partiti nazionali per scegliere i candidati a sindaco e chiedono al centrodestra di riaprire il confronto per decidere insieme il candidato sindaco per Palazzo San Giorgio.

Rossella Gianfagna, infine, da molti indicata come “papabile” al momento ha smentito qualsiasi candidatura alle prossime elezioni amministrative.

“Intendo continuare il lavoro iniziato all’istituto Leopoldo Pilla di Campobasso e poi si vedrà” – ha dichiarato la Preside impegnata in un pregevole e apprezzato lavoro per la sua scuola.

Dunque, la partita nel centrodestra, a meno di sorprese dell’ultima ora appare chiusa mentre nel centrosinistra potrebbe giungere “ad horas” la riconferma per Antonio Battista a Campobasso e Angelo Sbrocca a Termoli.