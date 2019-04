Il PD all’unanimità ha scelto il candidato sindaco Antonio Battista per Palazzo San Giorgio. “Io amo Campobasso” correrà da solo?

DI GIOVANNI MINICOZZI

È stata l’assemblea del circolo cittadino del Pd a ridare fiducia al sindaco uscente di Campobasso Antonio Battista. La proposta è stata fatta dal segretario regionale Vittorino Facciolla che ha riportato la volontà unanime espressa al tavolo dai partiti della coalizione ovvero lo stesso Pd, socialisti, comunisti italiani, centro democratico e Liberi e Uguali.

Saranno cinque o, forse, sei le liste a sostegno del candidato sindaco Antonio Battista.

L’assemblea del circolo cittadino del Pd, riunita nella serata di martedì 9 aprile, ha condiviso all’unanimità la proposta della coalizione e del segretario Vittorino Facciolla. Consenso anche del “papabile” Michele Durante “pronto a sostenere Battista in un partito finalmente unito” – ha detto.

Dunque i mal di pancia che nei giorni scorsi erano emersi anche da qualche assessore in carica della Giunta Battista sono stati superati.

“Volevamo una decisione unanime sulla candidatura di Antonio Battista per superare le divisioni interne e ci siamo riusciti ” – ha dichiarato a caldo Roberto Ruta, soddisfatto per la riconferma del suo pupillo.

Soddisfatto anche Vittorino Facciolla: “Possiamo partire tutti insieme per vincere la sfida elettorale nella città capoluogo di regione e anche a Termoli” – ha detto Facciolla.

Appare chiaro, a questo punto, che il centrosinistra si appresta a riconfermare anche Angelo Sbrocca a Termoli per tentare di mantenere nelle sue mani anche l’amministrazione in riva al mare Adriatico.

Infine il movimento civico “Io amo Campobasso”, dato come possibile alleato del centrosinistra, correrà da solo forse con la portavoce Paola Liberanome candidata a sindaco ma lei mantiene il riserbo. Non è esclusa un’alleanza dell’ultima ora con il Movimento 5 Stelle che sostiene Roberto Gravina a sindaco. Si attende solo il via libera da Roma. “Nelle prossime ore conoscerete il nostro candidato” – ha detto la portavoce.