l Carabinieri della Compagnia di Agnone unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia hanno effettuato verifiche ed ispezioni in diversi locali notturni presenti nella zona dell’alto Molise.

Obiettivo dell’Arma era quello di verificare la regolarità delle attività su tutti i fronti, da quello igienico sanitario a quello del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, senza ovviamente dimenticare la regolarità dei contratti di lavoro e delle licenze.

L’operazione ha permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria un esercente del settore per omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, inoltre veniva contestata una sanzione amministrativa di circa mille euro per omessa comunicazione di assunzione nei termini di legge su alcuni dipendenti.