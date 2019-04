Qualche giorno fa l’arresto per la rapina al bar del Lungomare di Termoli. Nel week end durante controlli e perquisizioni, i carabinieri in un casolare di San Giacomo, usato proprio dai due fratelli che si trovavano ai domiciliari per il colpo al bar del distributore Api, hanno rinvenuto anche merce rubata per un valore di oltre 30mila euro, accumulata con i furti che di recente hanno interessato la zona. Ma non solo, in un garage, sempre in suo ai due fratelli, la scoperta. Ammassate in un angolo c’erano piantine di marijuana in essiccazione per un totale di almeno tre chili di droga. Per i fratelli è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La loro posizione dunque si è aggravata. Dopo la rapina, la droga, e ora anche il ritrovamento di merce rubata nel loro casolare. Sono stati rinvenuti molti attrezzi agricoli come arnesi da potatura, attrezzi da ferramenta, materiali da imballaggio, tosaerba, generatori di corrente, ma anche strumenti musicali, biciclette e vari generi alimentari. I due fratelli sono stati denunciati per ricettazione. Insieme a loro anche una terza persona residente a San Giacomo. I carabinieri della compagnia di Termoli sono già riusciti a risalire ad alcuni proprietari dei beni ritrovati. Per quanto riguarda gli oggetti rimasti, invece, coloro che negli ultimi tempi sono stati vittime di un furto possono recarsi nella caserma dei carabinieri di Via Brasile, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, per procedere ad un eventuale riconoscimento.