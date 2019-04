Musec Isernia, tradizioni e costumi del Molise protagonisti all’Archeofest di Roma

Dopo la partecipazione del mese scorso all’evento di scena al museo etrusco, il Musec – il museo del costume di Isernia – è tornato a Roma per giocare un ruolo da protagonista anche all’Archeofest, il festival dell’archeologia, di scena al museo delle civiltà. Oltre ad avere uno spazio tutto suo per mettere in mostra una selezione della sua collezione di gioielli antichi e i costumi tradizionali di Letino e Venafro, il museo isernino ha promosso l’intero territorio regionale, ispirandosi al tema scelto per la manifestazione: la metallurgia. Al direttore scientifico del MuseC, Antonio Scasserra, è stato infatti affidato il compito di illustrare la simbologia dell’oreficeria popolare antica, che vedeva in Agnone un centro di eccellenza della produzione orafa. Altro spunto sulla lavorazione dei metalli è stato offerto dal costume di Gallo Matese, sul cui corpetto le donne agganciavano un paio di forbici e un coltello, naturalmente forgiati dai maestri artigiani di Frosolone. Un saggio di questa arte è stata data da Nicola Francescone, artigiano campobassano di origine frosolonese, che ha messo in luce anche l’eleganza dell’acciaio traforato tipico del capoluogo di regione. A conclusione della tre giorni di evento, il Musec ha proposto la rievocazione del fidanzamento, quando la suocera donava un gioiello alla futura nuora, in occasione della domenica delle Palme. In questo caso i costumi scelti sono stati quelli di Frosolone, Baranello, Gallo Matese e Roccamandolfi. Grazie a tutte queste iniziative, ancora una volta il Musec ha riportato a casa l’apprezzamento degli addetti lavori e i commenti entusiastici delle migliaia di persone che hanno partecipato alla tre giorni dell’Archeofest.