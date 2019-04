120 delle 140 telecamere posizionate sui punti strategici di Campobasso entreranno in funzione nelle prossime ore. Poi sarà la volta delle rimanenti venti. Nella sede del Comando dei Vigili urbani, in via Toscana, è stata inaugurata la centrale operativa di videosorveglianza. Un momento importante pere la città, che arriva al termine di un lungo percorso, partito nel 2015, dalla firma, in prefettura, del Patto per la sicurezza tra l’amministrazione comunale e il ministero competente. 424mila euro costo dell’intera operazione che rappresenta un valido strumento, per le forze dell’ordine,di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità. La soddisfazione del sindaco Battista e dell’assessore De Bernardo: da oggi la nostra città sarà più sicura, hanno dichiarato.