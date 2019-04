Il Regolamento per il registro dei testamenti biologici è stato approvato, dal Consiglio comunale di Campobasso, il 29 giugno 2018.

Presso l’ufficio di stato civile è istituito il registro dei testamenti biologici che offre, ai cittadini iscritti all’anagrafe del capoluogo di regione, di dare disposizioni anticipate sui trattamenti medici (in acronimo, D.A.T.) cui essere/non essere sottoposti in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile; ciò – si legge nell’art. 1 del documento – in ossequio al diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione e nel rispetto della vita umana.

Il cittadino, dunque, può depositare in Comune una busta sigillata contenente le sue volontà (il testamento cosiddetto “biologico”, appunto), nominando un “fiduciario” che – al verificarsi eventuale della malattia o del trauma che determina una perdita permanente ed irreversibile della coscienza – ha il compito di eseguire, rispettandola totalmente, la volontà del testatore biologico. Prevista anche la possibilità di revoca e/o sostituzione, sia del testamento che della persona nominata come “fiduciario”.

Il Regolamento che istituisce il registro dei testamenti biologici, anche in Molise, oltre a Campobasso, è stato approvato da altri comuni.

Nel capoluogo di regione, dal luglio del 2018 fino al termine dell’anno sono state 17 le disposizioni testamentarie presentate. Molte di più nel 2019, fino ad oggi 58.

Dunque, da quando è stato istituito il registro dei testamenti biologici a Campobasso, le disposizioni sul trattamento sanitario cui essere o non essere sottoposti nelle ipotesi previste sono in totale 75.

Un ottimo riscontro per una possibilità, opportunità, offerta ai cittadini in linea con il diritto alla salute costituzionalmente garantito.