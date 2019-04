Coppa internazionale, trionfa Luigi Centracchio. Il judoka isernino, a soli 17 anni, vanta già un ricco palmares. Probabilmente una delle vittorie più belle per Luigi Centracchio, nonostante la sua giovanissima carriera. A soli 17 anni l’atleta isernino ha vinto la medaglia d’oro in Repubblica Ceca, nella categoria 73 kg. Il giovane judoka isernino, figlio e fratello d’arte (il papà Bernardo è stato nella nazionale italiana e la sorella Maria in lizza per andare alle Olimpiadi), si è imposto nella Coppa internazionale Cadet European Judo di Teplice. Luigi se l’è dovuta vedere con 84 contendenti provenienti da tutti i continenti. Ha battuto nell’ordine un judoka ungherese, poi un bulgaro, un tedesco, uno svizzero, uno slovacco e, in finale, un sudafricano. Luigi Centracchio a soli 17 anni vanta già prestigiosi successi.