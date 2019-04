Campobasso. Parte la videosorveglianza, domani l’inaugurazione della sala di regia

Domani 8 aprile alle 11, presso il Comando della Polizia Municipale di via Toscana, sarà inaugurata la sala operativa di videosorveglianza di Campobasso. La “regia” gestirà circa 140 telecamere installate e testate negli scorsi mesi in tutte le zone della città, facendo aumentare notevolmente il grado di sicurezza e monitorando le zone “sensibili” attraverso un controllo maggiore del territorio. Gli “occhi elettronici” attivi 24 ore su 24 saranno anche in grado di leggere le targhe dei veicoli e le registrazioni saranno conservate per il tempo previsto dalla normativa.

Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco del capoluogo Antonio Battista, l’assessore comunale alla mobilità Francesco De Bernardo, il presidente della Regione Donato Toma e l’assessore regionale alle attività produttive Vincenzo Cotugno.