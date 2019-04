Agnone. Buona la prima per l’Amore ai tempi di Sh.Rek, il film “made in Molise”

“L’amore ai tempi di Sh.Rek” è un film scritto, prodotto e girato interamente in Molise. Parla di una terapia di coppia particolare dove amore, gelosia, scienza e ambizione si intrecciano in una trama dai risvolti imprevedibili. La pellicola è stata presentata in anteprima assoluta al teatro Italo-Argentino di Agnone. Una scelta non causale: il film è stato infatti ideato e scritto dagli agnonesi Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco, d’intesa con il regista Alessandro Derviso. Una commedia coinvolgente grazie a un cast affiatatissimo che in Molise ha trovato un’accoglienza eccezionale, in particolare ad Agnone, dove sono state girate gran parte delle scene del film. Buona, dunque, la prima per “L’amore ai tempi di Sh.Rek”. Ma il difficile viene adesso: bisogna infatti fare in modo che la pellicola approdi in tutte le sale cinematografiche italiane. Le premesse sono incoraggianti. Stanno infatti già arrivando buoni riscontri da diverse realtà del centro-sud d’Italia.