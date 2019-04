Solidarietà, in piazza le uova di Pasqua dell’Ail per sostenere la ricerca e aiutare le famiglie

I giorni 5, 6 e 7 aprile i volontari dell’ A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) scenderanno nelle piazze di Termoli, Campomarino g, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Martino in P., Santa Croce di Magliano, Rotello e Ururi per offrire le uova di Pasqua, con un contributo minimo di 12 euro. L’ Associazione con sede a Campobasso, è attiva presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale San Timoteo di Termoli, diretto dal dottor Pasquale Marino. L’ AIL della Regione, oltre a promuovere e a sostenere la Ricerca che, negli ultimi anni ha reso malattie come le Leucemie, Linfomi e Mieloma sempre più curabili, fornisce figure professionali di supporto, con lo scopo di migliorare la qualità del servizio ospedaliero, finanzia l’ acquisto di apparecchi e attrezzature all’interno dei reparti ematologici e sostiene le difficili realtà familiari del nostro territorio, a beneficio dei pazienti molisani.