San Martino: accoltella due uomini durante una lite, giovane portato in caserma

Un sabato sera che poteva finire in tragedia a San Martino in Pensilis dove due uomini sono stati accoltellati e sono finiti al pronto soccorso del San Timoteo. A ferirli un giovane del posto che nel tentativo di fare manovra con l’auto sarebbe andato a sbattere contro una vettura parcheggiata in strada. Da qui sarebbe nato un litigio con il proprietario dell’auto, un uomo di 60 anni di San Martino. Una discussione durante la quale il giovane avrebbe tirato fuori un coltello ferendo l’uomo al fianco. In soccorso sarebbe arrivato un 36enne del posto, ma anche lui è stato colpito da una coltellata alla gamba. Sul posto il 118 e i carabinieri. I due feriti sono stati affidati alle cure dei medici del San Timoteo, mentre il giovane aggressore è stato portato in caserma dai carabinieri