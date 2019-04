Riaperta la galleria sulla “Foggia-Campobasso”

Da ieri, dopo quasi due mesi, è tornata alla normalità la situazione sulla statale 17, iportante arteria che mette in collegamento Campobasso con Foggia, interessando anche buona parte della Campania. Lo scorso febbraio, a causa della caduta di calcinacci all’interno della galleria “Passo del Lupo”, sul lato Campobasso, ne era stata predisposta la chiusura totale al traffico, con un percorso alternativo che lasciava molto a desiderare.

L’impegno profuso da Anas e dall’impresa esecutrice dei lavori , che hanno operato sia in orario diurno che notturno, ha permesso di dare un ulteriore impulso alle lavorazioni consentendo di ridurre i tempi per la riapertura della galleria di circa una settimana, prevista infatti per il 10 aprile. l’operazione ha comportato il rinforzo strutturale della volta del tunnel tramite l’installazione di centine metalliche prodotte e calandrate ad hoc in ragione della sagoma irregolare della galleria e la successiva posa di calcestruzzo cementizio.

200 mila euro il costo dell’intervento, ma a quanto pare non sarà l’unico. Anas ha comunicato, infine che è stato pianificato un ultimo intervento definitivo di manutenzione straordinaria di tutto il rivestimento della galleria, che attualmente è in fase progettuale.