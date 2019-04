ISERNIA. Chiude con un bilancio positivo il progetto di psicomotricità “Mente e corpo in movimento”, ideato e realizzato dall’associazione “Una luce sul buio dell’autismo”, dedicato ai bambini speciali.

Il progetto è stato realizzato grazie alle donazioni ricevute da privati, anche attraverso manifestazioni quali la “Corrisernia” e la lotteria natalizia.

“Mente e corpo in movimento” ha avuto la durata di un mese e si è tenuto presso la palestra Acropolis Asd di Isernia.

“L’attività motoria – spiega la presidente dell’associazione, Rosa Giancola – ha sempre avuto e avrà valenza positiva sopratutto per soggetti con autismo.

La realizzazione del progetto ci ha permesso di raggiungere obiettivi prefissati, come ad esempio migliorare la capacità di attenzione e la partecipazione alle attività. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti.

Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione, preparazione e bravura dello psicomotricista Celeste Veneziale e delle terapiste Manuela Pitisci e Alessandra Di Pilla. Li ringraziamo di cuore.

Vedere i nostri bambini giocare con il sorriso – ha concluso la presidente dell’associazione – è stata una marcia in più per la creazione e la realizzazione futura di nuovi progetti” .

Domani, a partire dalle 14:30 e fino alle 16:30, presso la palestra Acropolis di Isernia (statale 17, direzione Miranda), è in programma l’ultimo incontro previsto dal progetto.