Giornata sull’autismo, a Campomarino il film “Be kind – Un viaggio gentile nel mondo della diversità”

Un’iniziativa di ampia sensibilizzazione che si inserisce nell’ambito della settimana in cui ricorre la Giornata della consapevolezza sui temi dell’autismo. È in programma sabato 6 aprile alle 17, nella sala della chiesa di Santo Spirito a Campomarino, dove ci sarà la proiezione del film “Be Kind” – Un viaggio gentile nel mondo della diversità diretto da Sabrina Paravicini e Nino Monteleone. “Essere diversi è come un elefante con la proboscide corta: una rarità”. Lo afferma Nino, un bambino di dodici anni a cui è stato diagnosticato a due anni e mezzo un autismo infantile severo, ma non grave. Dopo aver smesso di parlare e di guardare sua madre negli occhi, il suo isolamento interiore minacciava ogni giorno di più l’interazione con gli altri, con il mondo. Oggi, Nino è il protagonista, il centro, il fulcro di un film che riguarda non solo coloro con cui condivide la sua particolarità, ma tutti quelli che, in un modo o nell’altro, sono diversi. Diversi perché emarginati, diversi perché parte di una minoranza, diversi per il loro orientamento sessuale, diversi perché di un’altra etnia, religione, cultura rispetto a quella del Paese in cui vivono. Be Kind è un film autoprodotto, quasi familiare, nato dal desiderio di Sabrina Paravicini di fare un regalo al proprio figlio, nel corso dei mesi di lavorazione si è trasformato in un vero e proprio film e racconta il viaggio da piccolo regista di una persona diversa all’interno della diversità, intesa non come differenza, ma come ricchezza nella varietà. L’idea del film nasce da una domanda di sua madre: “Ti andrebbe di raccontarti?”. Lui ha accettato. La mamma, l’attrice e regista Sabrina Paravicini, lo accompagna in un percorso fisico ma soprattutto emotivo, dove ogni tappa rappresenta un incontro con persone che raccontano le esperienze attraverso la condivisione delle loro storie”. L’evento è promosso dall’associazione MoliSiamo Mamme in collaborazione con l’Istituzione Cultura e l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Campomarino.