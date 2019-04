DI GIOVANNI MINICOZZI

Un dramma senza fine per migliaia di persone rimaste senza lavoro dopo la chiusura o il fallimento di aziende importanti che negli anni passati hanno garantito occupazione, sviluppo e crescita del PIL. La politica e l’Istituzione regionale, dopo un lungo periodo di immobilismo, cercano soluzioni per tentare di fronteggiare la grave emergenza.

A tal fine il Consiglio regionale in seduta monotematica ha delegato la seconda commissione, “Lavoro e Attività produttive“, ad affrontare il tema degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive per il lavoro.

Il Presidente della commissione Michele Iorio ha riunito tecnici e dirigenti per una ricognizione complessiva riferita agli ex lavoratori dello Zuccherificio, della Gam (dove sono stati sprecati oltre cinquecentomila euro in consulenze inutili) e della Ittierre.

“Abbiamo tenuto un incontro proficuo dal punto di vista tecnico perché le strutture ci hanno fornito tutti i dati, è la storia degli ammortizzatori sociali in Molise.

Il dato più preoccupante riguarda sicuramente l’Ittierre e per certi versi, in queste ore, il problema si pone anche per la Gam oltre alle altre aziende in difficoltà, quindi io credo che questo argomento deva essere al massimo dell’attenzione del governo Regionale. Noi come Commissione faremo una relazione precisa, cercheremo di dare delle indicazioni ma l’interlocuzione con chi governa in questo periodo deve essere forte e decisiva. Non è possibile assistere alla fine degli ammortizzatori sociali in un area di crisi complessa che non ha visto ancora creare nessun nuovo posto di lavoro o quasi nessun posto di lavoro” ha detto Michele Iorio.

Al momento però mancano progetti per le politiche attive per il lavoro, non si vedono nuove imprese, non si vedono nuove possibilità occupazionali.

“Mah, qualcosa c’è ma si muove con molto ritardo e devo dire senza nessuna assicurazione di disponibilità di nuovi posti di lavoro. Le politiche attive possano alleviare il problema in questa fase ma sicuramente non sono risolutive. All’attenzione ci deve essere comunque l’impegno a fare in modo che centinaia e centinaia di famiglie non restino senza reddito, questa è una cosa che il Molise non può e non deve accettare in nessun caso“.

L’ultima doccia fredda è arrivata sulla Gam, con Amadori che sembra intenzionato a non investire a Bojano.

“Beh speriamo di no, io mi auguro che invece ci ripensi e credo che se non ci sarà questa soluzione il problema diventa ancora più difficile, direi insopportabile. Ecco perché credo che il tavolo nazionale insieme alla Regione dovrebbe trovare e indicare una soluzione. A tutto c’è rimedio – ha concluso Iorio – e ritengo che il Molise abbia non solo il dovere di chiedere ma anche il diritto di pretendere“.

Intanto Bankitalia ha confermato che Molise e Sardegna sono state declassate da Regioni in transizione a Regioni meno sviluppate per effetto di una performance peggiore rispetto alla media europea. Ovvero siamo tornati indietro di oltre dieci anni con una media pro-capite del Prodotto Interno lordo a livelli più bassi tra le Regioni europee. I nostri governanti, però, vivono in un altro mondo e continuano a promettere di tutto e di più ma in realtà il Molise sta affondando.