Al via Poietika, Wim Mertens la star della nuova stagione

Al via la quinta edizione di Poietika,la Kermesse artistica ideata e condotta da Valentino Campo in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura. Il duo Campo – Presutti, la presidente della Fondazione, ha sfornato un’edizione di altissimo pregio che fa il paio con la precedente, conclusasi con la presenza a Campobasso del fotografo di fama mondiale Steve McCurry, i cui scatti sono in mostra al palazzo della ex GIL fino al prossimo 28 aprile. Tema della edizione in partenza il prossimo 8 con la lectio magistralis di Salvatore Natoli è “La parola che arde” e star della manifestazione è il musicista Wim Mertens che si esibirà il prossimo 13 aprile al Teatro Savoia.

Su Poietika si sono accesi i riflettori nazionali ed internazionali. Ai riconoscimenti della stampa specializzata di è aggiunto il Ministero per i beni e le attività culturali che ha inserito Poietika tra le manifestazioni di interesse nazionale. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Regione Toma e dall’Assessore al turismo e alla cultura, Vincenzo Cotugno.

Il cartellone di quest’anno che vede in campo, oltre a Natoli e Mertens, Vandana Shiva, Letizia Battaglia, Pino Bertelli, Jason Hikel, Nedim Gursel e Raul Zurita, vede la sponsorizzazione di un gruppo privato.