Mafalda: tragico infortunio sul lavoro, cade da un tetto e muore uomo di 40 anni

Tragico infortunio sul lavoro questa mattina a Mafalda, dove un uomo di 40 anni è morto precipitando dal tetto di un capannone. Per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. L’incidente si è verificato nella zona industriale del paese, in contrada Pianette nei pressi della Trignina, dove il 40enne titolare di una ditta di carpenteria metallica stava effettuando alcuni lavori di riparazione al tetto di un’azienda che produce zanzariere. Improvvisamente la caduta, un volo di almeno 8 metri che non gli ha lasciato scampo. Sul posto i carabinieri di Mafalda insieme a quelli di Termoli per capire la dinamica dell’incidente e per ascoltare gli altri operai che erano al lavoro con la vittima. L’uomo deceduto era originario di Lentella.