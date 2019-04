l Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia unitamente ai militari dei reparti territoriali hanno proceduto al controllo di due società operanti nel settore edile, ambito provincia. L’operazione ha permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria un imprenditore del settore per non aver regolato il traffico all’interno del cantiere con la prevista segnaletica stradale di sicurezza. Mentre all’altro titolare della ditta è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre millecinquecento euro per non aver fornito agli operai la tessera di cantiere di riconoscimento.